Лень – танк. Украинец смял опекуна и вколотил мощный данк. ВИДЕО

Центровой Вашингтона Алексей Лень в матче с Сан-Антонио (143:146) набрал 17 очков (8 из 9 с игры, 1 из 1 трехочковых 0 из 1 с линии штрафных) и собрал 10 подборов.

В начале третьей четверти Лень под кольцом Сперс в прямом смысле раздавил центрового гостей Якоба Пелтля и двумя руками вбил мяч в корзину. Эффектно, вопросов нет.