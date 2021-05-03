Михайлюк набрал 7 очков в матче с Финиксом

Оклахома в домашнем матче прогнозируемо уступила Финиксу, а украинский легионер Тандер Святослав Михайлюк за 15 минут набрал 7 очков.

Воспитанник Черкасских Мавп реализовал 3 из 7 бросков с игры (1 из 3 трехочковых), собрал 2 подбора и совершил 2 потери. Показатель полезности Михайлюка составил «-1».

Михайлюк в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 8,0 очка и 2,5 подбора.

Оклахома – Финикс 120:123 (33:27, 24:37, 28:34, 35:25)