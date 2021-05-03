  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Михайлюк набрал 7 очков в матче с Финиксом
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михайлюк набрал 7 очков в матче с Финиксом

Баскетбол
(1 голосов)

Бледное выступление украинца

Михайлюк набрал 7 очков в матче с Финиксом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Оклахома в домашнем матче прогнозируемо уступила Финиксу, а украинский легионер Тандер Святослав Михайлюк за 15 минут набрал 7 очков.

Воспитанник Черкасских Мавп реализовал 3 из 7 бросков с игры (1 из 3 трехочковых), собрал 2 подбора и совершил 2 потери. Показатель полезности Михайлюка составил «-1».

Михайлюк в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 8,0 очка и 2,5 подбора.

Оклахома – Финикс 120:123 (33:27, 24:37, 28:34, 35:25)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Святослав Михайлюк Оклахома Сити Тандер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...