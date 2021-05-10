Энтони Дэвис приобрел особняк за 32 миллиона евро

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис приобрёл особняк за $ 32 млн в престижном районе Бель-Эйр, пишет The Real Deal.

По данным источника, на территории возле дома с восьмью спальнями расположены также открытая баскетбольная площадка, теннисный корт и бассейн.

В нынешнем сезоне Дэвис провёл на площадке 33 матча, в которых в среднем набирал 21,9 очка, 3 передачи и 8 подборов.