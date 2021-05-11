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Невероятный данк Адетокумбо – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты понедельника в НБА
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Первое место оккупировал двукратный MVP из Милуоки Яннис Адетокубом, который в матче с Сан-Антонио совершил эффектный данк одной рукой с сопротивлением двух игроков Сперс.
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