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НБА: Финикс открыл счет в серии с Лейкерс, Мемфис шокировал Юту
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Финикс – Лейкерс 99:90 (32:25, 21:20, 28:23, 18:22)
Счет в серии – 1:0
Нью-Йорк – Атланта 105:107 (16:24, 34:28, 23:19, 32:36)
Счет в серии – 1:0
Юта – Мемфис 109:112 (24:17, 19:32, 31:34, 35:29)
Счет в серии – 0:1
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