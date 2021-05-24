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НБА: Финикс открыл счет в серии с Лейкерс, Мемфис шокировал Юту

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Финикс открыл счет в серии с Лейкерс, Мемфис шокировал Юту

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Финикс – Лейкерс 99:90 (32:25, 21:20, 28:23, 18:22)

Счет в серии – 1:0

Нью-Йорк – Атланта 105:107 (16:24, 34:28, 23:19, 32:36)

Счет в серии – 1:0

Юта – Мемфис 109:112 (24:17, 19:32, 31:34, 35:29)

Счет в серии – 0:1

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В статье: НБА Финикс Санз Лос-Анджелес Лейкерс
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