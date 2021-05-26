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НБА: Лейкерс обыграли Финикс, Даллас снова шокировал Клипперс
Результаты матчей первого раунда плей-офф НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бруклин – Бостон 130:108 (40:26, 31:21, 38:35, 21:26)
Счет в серии – 2:0
Финикс – Лейкерс 102:109 (24:30, 23:23, 25:26, 30:30)
Счет в серии – 1:1
Клипперс – Даллас 121:127 (33:35, 40:36, 19:30, 29:26)
Счет в серии – 0:2
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