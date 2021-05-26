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НБА: Лейкерс обыграли Финикс, Даллас снова шокировал Клипперс

Баскетбол
(1 голосов)

Результаты матчей первого раунда плей-офф НБА

НБА: Лейкерс обыграли Финикс, Даллас снова шокировал Клипперс

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бруклин – Бостон 130:108 (40:26, 31:21, 38:35, 21:26)

Счет в серии – 2:0

Финикс – Лейкерс 102:109 (24:30, 23:23, 25:26, 30:30)

Счет в серии – 1:1

Клипперс – Даллас 121:127 (33:35, 40:36, 19:30, 29:26)

Счет в серии – 0:2

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Даллас Маверикс
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