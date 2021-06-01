  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Филадельфия из-за травмы потеряла Эмбиида
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Филадельфия из-за травмы потеряла Эмбиида

Баскетбол
(1 голосов)

Шанс для Вашингтона?

Филадельфия из-за травмы потеряла Эмбиида

фото - Associated Press

Новина українською

Центровой Филадельфии Джоэль Эмбиид из-за болей в правом колене не смог доиграть четвертый матч серии первого раунда плей-офф против Вашингтона (114:122).

Эмбиид покинул площадку в первой четверти после чистого блок-шота от Робина Лопеса. Камерунец успел набрать 8 очков.

Степень травмы Эмбиида и сроки его возвращения на площадку еще неизвестны.

Джоэль Эмбиид в серии с Вашингтоном в среднем за игру набирает по 24,0 очка, 6,8 подбора и 2,5 передачи.

Пятый матч серии между Филадельфией и Вашингтоном (3:1) пройдет в четверг на арене Сиксерз.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Филадельфия 76er Джоэль Эмбиид
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...