Филадельфия из-за травмы потеряла Эмбиида

Центровой Филадельфии Джоэль Эмбиид из-за болей в правом колене не смог доиграть четвертый матч серии первого раунда плей-офф против Вашингтона (114:122).

Эмбиид покинул площадку в первой четверти после чистого блок-шота от Робина Лопеса. Камерунец успел набрать 8 очков.

Степень травмы Эмбиида и сроки его возвращения на площадку еще неизвестны.

Джоэль Эмбиид в серии с Вашингтоном в среднем за игру набирает по 24,0 очка, 6,8 подбора и 2,5 передачи.

Пятый матч серии между Филадельфией и Вашингтоном (3:1) пройдет в четверг на арене Сиксерз.