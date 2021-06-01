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Филадельфия из-за травмы потеряла Эмбиида
Шанс для Вашингтона?
фото - Associated Press
Центровой Филадельфии Джоэль Эмбиид из-за болей в правом колене не смог доиграть четвертый матч серии первого раунда плей-офф против Вашингтона (114:122).
Эмбиид покинул площадку в первой четверти после чистого блок-шота от Робина Лопеса. Камерунец успел набрать 8 очков.
Степень травмы Эмбиида и сроки его возвращения на площадку еще неизвестны.
Джоэль Эмбиид в серии с Вашингтоном в среднем за игру набирает по 24,0 очка, 6,8 подбора и 2,5 передачи.
Пятый матч серии между Филадельфией и Вашингтоном (3:1) пройдет в четверг на арене Сиксерз.
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