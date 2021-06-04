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В Твиттере доказали, почему ЛеБрон не заслуживает сравнений с Джорданом
Сложно не согласиться
фото - ordinarycoders.com
ЛеБрон Джеймс накануне в первом раунде плей-офф с Лейкерс вылетел от Финикса (2:4).
В 36-летнем возрасте Джеймс впервые за 18 сезонов в НБА не смог преодолеть стартовый раунд пост-сезона.
Легендарный защитник Чикаго Майкл Джордан в 36 лет выиграл свой 6-й титул в карьере, стал MVP регулярного чемпионата, Финала плей-офф и Матча всех звезд, а также выиграл гонку бомбардиров и попал в символическую защитную пятерку.
Michael Jordan at 36:— Coach Tre Kirkland (@kirklandtwins) June 4, 2021
• All Star MVP
• NBA Scoring Title
• NBA All Defense Team
• League MVP
• Finals MVP
• 6th NBA Title
• 2nd 3Peat
Lebron James at 36
• Lost in first round
He’s an all time great but he ain’t the ????… that’s the real 23 Michael Air Jordan. pic.twitter.com/rykI46xb4k
ЛеБрон Джеймс четырежды становился чемпионом НБА и шесть раз проигрывал в финале. Майкл Джордан никогда не уступал в решающей серии плей-офф.
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