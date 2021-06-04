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В Твиттере доказали, почему ЛеБрон не заслуживает сравнений с Джорданом

Баскетбол
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В Твиттере доказали, почему ЛеБрон не заслуживает сравнений с Джорданом

фото - ordinarycoders.com

Новина українською

ЛеБрон Джеймс накануне в первом раунде плей-офф с Лейкерс вылетел от Финикса (2:4).

В 36-летнем возрасте Джеймс впервые за 18 сезонов в НБА не смог преодолеть стартовый раунд пост-сезона.

Легендарный защитник Чикаго Майкл Джордан в 36 лет выиграл свой 6-й титул в карьере, стал MVP регулярного чемпионата, Финала плей-офф и Матча всех звезд, а также выиграл гонку бомбардиров и попал в символическую защитную пятерку.

ЛеБрон Джеймс четырежды становился чемпионом НБА и шесть раз проигрывал в финале. Майкл Джордан никогда не уступал в решающей серии плей-офф.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Майкл Джордан
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