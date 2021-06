В Твиттере доказали, почему ЛеБрон не заслуживает сравнений с Джорданом

ЛеБрон Джеймс накануне в первом раунде плей-офф с Лейкерс вылетел от Финикса (2:4).

В 36-летнем возрасте Джеймс впервые за 18 сезонов в НБА не смог преодолеть стартовый раунд пост-сезона.

Легендарный защитник Чикаго Майкл Джордан в 36 лет выиграл свой 6-й титул в карьере, стал MVP регулярного чемпионата, Финала плей-офф и Матча всех звезд, а также выиграл гонку бомбардиров и попал в символическую защитную пятерку.

Michael Jordan at 36:

• All Star MVP

• NBA Scoring Title

• NBA All Defense Team

• League MVP

• Finals MVP

• 6th NBA Title

• 2nd 3Peat



Lebron James at 36

• Lost in first round

He’s an all time great but he ain’t the ????… that’s the real 23 Michael Air Jordan. pic.twitter.com/rykI46xb4k