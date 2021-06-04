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Один из лучших игроков Портленда хочет покинуть клуб

Баскетбол
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Все из-за вылета из плей-офф

Один из лучших игроков Портленда хочет покинуть клуб

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Разыгрывающий "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дэмьен Лиллард оставил неоднозначный пост в "Инстаграме" после вылета в первом раунде плей-офф НБА от "Денвер Наггетс" (2-4). Лиллард опубликовал своё фото с центровым "Наггетс" Николой Йокичем. Разыгрывающий подписал снимок цитатой из песни покойного рэпера Nipsey Hussle "Преданность делу".

"Сколько ещё мне оставаться преданным? Сколько ещё пройдёт времени, прежде чем готовности представится возможность?" – говорится в тексте, который Лиллард разместил у себя в соцсети.

Лиллард провёл в "Портленде" все девять лет карьеры в НБА.

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В статье: Портленд Трэйл Блэйзерс Дамьен Лиллард
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