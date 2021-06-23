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Победный аллей-уп Финикса – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты вторника в НБА
фото - azcentral.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов второго матча финальной серии Западной конференции между Финиксом и Клипперс.
Ежедневную подборку возглавил победный аллей-уп игроков Финикса Джея Краудера и ДеАндре Эйтона за 0,9 секунды до конца матча.
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