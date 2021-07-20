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Сразу несколько клубов НБА пытаются подписать Дэмьена Лилларда

Баскетбол
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Но продаст ли его клуб

Сразу несколько клубов НБА пытаются подписать Дэмьена Лилларда

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сразу пять клубов Национальной баскетбольной ассоциации постараются заполучить разыгрывающего "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дэмьена Лилларда.

Этими командами являются "Майами Хит", "Сакраменто Кингз", "Нью-Йорк Никс", "Хьюстон Рокетс" и "Филадельфия Сиксерс". Об этом, ссылаясь на источники, сообщает The Ringer.

Ранее появился слух, будто Лиллард принял решение покинуть "Портленд".

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В статье: НБА
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