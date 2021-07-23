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В сборной США по баскетболу произошёл конфликт на тренировке

Баскетбол
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Поссорились Дюрант и Адебайо

В сборной США по баскетболу произошёл конфликт на тренировке

Новина українською

На недавней тренировке сборной США в Токио (Япония), где будет проходить турнир Олимпийских игр, состоялся разговор на повышенных тонах. Звёздный форвард Кевин Дюрант поспорил с центровым Бэмом Адебайо.

"Чувак видел, как я забросил трёхочковый, но принялся отрабатывать дриблинг моим мячом. Бро должен был получить небольшой урок уважения", — написал Дюрант в своём "твиттере".

"Хватит врать, Кей Ди! Ты видел, что твоё место занял Лиллард! Ты просто хотел отчитать меня как младшего", — ответил Адебайо.

Вскоре Дюрант сделал отсылку к песне Дрейка "Не понимаете шуток", дав понять, что произошедшее не стоит воспринимать всерьёз.

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В статье: Кевин Дюрант Бэм Адебайо
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