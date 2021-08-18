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Лучший форвард Суперлиги ушел из Киев-Баскета
Серьезная потеря для клуба
Главный тренер Киев-Баскета Айнарс Багатскис сообщил, что клубу не удалось договориться о новом контракте с форвардом сборной Украины Богданом Близнюком.
Близнюк в прошлом сезоне в рамках Суперлиги провел 46 матчей. В среднем за игру украинец набирал по 12,4 очка, 5,5 подбора и 3,2 передачи.
По итогам сезона 2020-2021 Близнюк вошел в символическую сборную чемпионата и был признан лучшим форвардом Суперлиги.
Ранее в СМИ появилась информация, что в приглашении Богдана Близнюка заинтересован БК Будивельник.
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