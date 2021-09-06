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БК Одесса подписал трех легионеров
Мощный десант
фото - bcdynamo.odessa.ua
БК Одесса на официальном уровне подтвердил приход в команду трех новичков – центрового Лауриса Блауса, тяжелого форварда Брайана Фицпатрика и атакующего защитника Томса Лейманиса.
Блаус прошлый сезон провел в Эстонии, набирая в среднем за игру по 9,9 очка 5,9 подбора.
Фицпатрик переходит в Одессу после выступлений в чемпионате Исландии. В составе БК Хаукар американец в среднем за вечер собирал дабл-дабл (14,1 очка и 10,0 подбора).
Что касается Лейманиса, то латыш прошлый сезон провел в Цмоки-Минск. В среднем за игру в Беларуси новичок одесситов набирал по 8,7 очка и раздавал по 2,9 передачи.
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