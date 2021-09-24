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Химик в напряженном матче обыграл Одессу
Хозяева выглядели более увереннее
Химик и Одесса проводили в Южном свой стартовый матч нового сезона Суперлиги Windrose.
Лучше игру начали хозяева, которые забрали первую половину. Южненцы имели преимущество на чужом щите и соответственно набрали больше очков второго шанса.
Во второй половине одесситам удалось сократить отставание и даже сравнять счет в конце третьей четверти. Но на большее подопечные Олега Юшкина не удосужились. Химик оформил рывок 11:3 половины заключительной 10-минутки и использовав неудачный отрезок в нападении соперника, вернул себе комфортное преимущество.
Южненцы стартовали с победы в сезоне Суперлиги Windrose, выиграв домашний матч со счетом 66:58.
Суперлига Windrose. Регулярный чемпионат
Химик - Одесса 66:58 (18:13, 18:19, 14:14, 16:12)
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