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Химик в напряженном матче обыграл Одессу

Баскетбол
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Хозяева выглядели более увереннее

Химик в напряженном матче обыграл Одессу

Новина українською

Химик и Одесса проводили в Южном свой стартовый матч нового сезона Суперлиги Windrose.

Лучше игру начали хозяева, которые забрали первую половину. Южненцы имели преимущество на чужом щите и соответственно набрали больше очков второго шанса.

Во второй половине одесситам удалось сократить отставание и даже сравнять счет в конце третьей четверти. Но на большее подопечные Олега Юшкина не удосужились. Химик оформил рывок 11:3 половины заключительной 10-минутки и использовав неудачный отрезок в нападении соперника, вернул себе комфортное преимущество.

Южненцы стартовали с победы в сезоне Суперлиги Windrose, выиграв домашний матч со счетом 66:58.

Суперлига Windrose. Регулярный чемпионат

Химик - Одесса 66:58 (18:13, 18:19, 14:14, 16:12)

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В статье: БК Химик (Южный) БК Одесса
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