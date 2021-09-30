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Химик легко прошел Черкасских Мавп

Баскетбол
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Мавпам не хватило точности и собранности

Химик легко прошел Черкасских Мавп

Новина українською

Черкасские Мавпы уступили дома Химику в матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose - 63:89.

Хозяева не уверенно вошли в борьбу. Им никак не удавалось наладить командное взаимодействие. За первую половину Мавпы значительно больше ошибались, по потерям они уступали 9:4. Зато южненцы больше и метко атаковали. Поэтому Химик выиграл две четверти со старта с общей преимуществом в 13 очков.

Химик продолжил доминировать и выиграл и третью четверть.

Заключительная 10-минутка окончательно обозначила преимущество гостей. Те на ее старте продолжили увеличивать преимущество - 7:0. В итоге Химик уверенно выиграл и заключительную четверть и весь поединок.

Суперлига WINDROSE
Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы - Химик - 63:89 (16:25, 17:21, 14:18, 16:25)

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В статье: БК Химик (Южный) Черкасские Мавпы
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