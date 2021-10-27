Прометей играет с итальянцами матч Лиги чемпионов. Текстовая трансляция

UA-Футбол приглашает вас следить за поединком каменского "Прометея" в баскетбольной Лиге чемпионов. Сегодня соперником наших ребят станет пятая команда предыдущего чемпионата Италии, "Динамо Сассари". На данный момент в ЛЧ по баскетболу сыграно два тура. Пока что оба соперника, которые сегодня встречаются в очной игре, ещё не побеждали. Напомним, что победители восьми квартетов выходят в плей-офф турнира. 16 команд, которые заняли второе и третье места в каждой группе, сыграют в плей-ин за ещё восемь путёвок решающей стадии.

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Сассари - Прометей онлайн