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Прометей играет с итальянцами матч Лиги чемпионов. Текстовая трансляция
Наши не только в футбольной Лиге чемпионов
Фото: БК Прометей / Автор неизвестен
UA-Футбол приглашает вас следить за поединком каменского "Прометея" в баскетбольной Лиге чемпионов. Сегодня соперником наших ребят станет пятая команда предыдущего чемпионата Италии, "Динамо Сассари". На данный момент в ЛЧ по баскетболу сыграно два тура. Пока что оба соперника, которые сегодня встречаются в очной игре, ещё не побеждали. Напомним, что победители восьми квартетов выходят в плей-офф турнира. 16 команд, которые заняли второе и третье места в каждой группе, сыграют в плей-ин за ещё восемь путёвок решающей стадии.
Следите за игрой "Сассари" - "Прометей" прямо в этой новости. Чтобы получать актуальную и оперативную информацию, обновлять страницу не нужно: события в онлайн добавляются автоматически.
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Сассари - Прометей онлайн
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