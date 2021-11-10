Прометей не удержал победу в Лиге чемпионов. Как это было

Сегодня чемпион Украины, "Прометей" проведёт поединок четвёртого игрового дня в Лиге чемпионов. Соперником каменчан станет четвёртая команда нынешнего чемпионата Испании, "Тенерифе". Поединок пройдёт в испанском Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна, а начало встречи в 21:30 по Киеву. Следите за этой игрой в текстовой трансляции от UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую последнюю информацию.

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«Тенерифе» опережает украинскую команду всего лишь на одно очко. Дома наша команда проиграла испанцам со счетом 73:70. Поэтому сегодня «Прометею» нужно выиграть с разницей в 4 очка.

Лига чемпионов ФИБА. 4-й тур

"Тенерифе" (Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна, Испания) - "Прометей" (Каменское, Украина) 80:78

Четвёртая четверть

Матч завершился!!!

10 мин. Харрисон забивает штрафной, Фитипальдо получил технический. 80:78. К сожалению, мы проигрываем этот матч.

10 мин. Наши забыли Шермандини, но Доу оставляет шансы Прометею. 80:77

9 мин. Уэртас забросил нам три. 76:75. Ещё и Шермандини из-под кольца. 78:75

8 мин. К сожалению, мы много начали ошибатся в атаке.

7 мин. Пропускаем мы три очка от Уэртаса и это очень опасно 73:75

6 мин. Фитипальдо забросил два из двух 70:75

6 мин. Два точных штрафных от того же Кеннеди. 68:75

5 мин. Быстрая атака от Кеннеди. 68:73

5 мин. Много фолов в обеих команд и мало конструктива впереди.

4 мин. Здорово Кеннеди. 68:71

3 мин. У испанцев уже 5 командных фолов. Харрисон снова забросил два штрафных. 67:69

3 мин. Харрисон точными штрафными сравнивает счёт. 67:67

2 мин. Шон Еванс забросил два штрафных из двух. 65:65

2 мин. Снова три очка от Петрова. Это гениально!!! 63:64

1 мин. Еванс не забросил, а Пуертас был точен 63:61

Команды начали четвёртую четверть

Третья четверть

Третья четверть завершена

10 мин. Фран Герра снова забросил два очка и заработал фол. Штрафной Герра снова не забил. 61:61.

9 мин. Петров отдал, а Билан забросил данк. 57:61

9 мин. Фран Герра забрасывает два и зарабатывает фол. Штрафной Герра не реализовал. 55:59. Наши ошиблись в атаке, а Герра забросил ещё два. 57:59

8 мин. Сидоров отпасовал, а гениальный Петров снова забросил три очка. А потом Слава забросил ещё и данк. 53:59

7 мин. Фитипальдо забросил два из двух штрафных. 53:54.

7 мин. Сидоров забросил в проходе. 51:54

5 мин. Соперник много ошибается после перерыва. Харрисон забросил три очка и выводит нас вперёд 49:52, но тут же забросил Фитипальдо

4 мин. Доу отдал, а Петров снова забросил три. Отлично 49:49. Сравняли наши счёт.

4 мин. Снова точный бросок от Крисса Доу 49:46

3 мин. Два очка от Доу. 49:44.

2 мин. Команды обменялись результативными атаками. 49:42

1 мин. Браво, Слава. Три очка от Петрова. 44:40. И сразу же пропускаем три от Виклшера. 47:40

Команды возобновили игру!!!

Вторая четверть

ВТОРАЯ Четверть ОКОНЧЕНА. 44:37

10 мин. Кеннеди забросил два очка с сопротивлением. 44:37

9 мин Три очка у Салина 42:33, а у нас забросил Еванс - 42:35

9 мин. Оставили мы одного Родригеса и он забросил три 39:31

8 мин. Еванс отдал на Харрисона, который забросил дальний - 36:31

7 мин. Неплохо мы начали играть в защите, активный отбор приносит результат.

6 мин. Кеннеди ещё забросил, теперь два штрафных. 36:28

5 мин. Три очка от Кеннеди, оставили одного нашего легионера. 36:26

4 мин. И снова три от Сулеймановича, а у нас три забросил Петров 36:23

4 мин. Отличный проход от Еванса. 33:20

3 мин. Сидоров получил неспортивный фол. Марселиньо забросил два штрафных. 31:18. А Герра забросил из-под кольца ещё два. 33:18

3 мин. Много ошибок у команд в начале четверти

1 мин. Оставили мы одного Сулеймановича и он забросил три очка. 29:18

Вторая четверть началась!!!

Первая четверть

10 мин. Браво Сидоров!!!. Три очка!!! 26:18. Первая чверть окончена.

10 мин. Шермадини забил из-под кольца, а Харрисон реализовал два штрафных - 26:15

10 мин. Саллин забросил два штрафных 24:13

9 мин. Серхио Родригес забивает два очка, но у нас отвечает Харрисон. 22:13

8 мин. Фитипальдо снова проявил себя и забросил три очка. 18:11

7 мин. Билан забросил из средней дистанции 11:15

6 мин. Тенерифе увеличил своё преимущество. Проигрываем мы борьбу из-под кольца. 15:9

5 мин. Фитипальдо забрасывает три очка и сравнивает счёт. Фитипальдо снова забросил 11:9

4 мин. Вилькшер і Еванс обменялись точными бросками 6:7

3 мин. Проход от Фитипалдо 4:5.

3 мин. Проход от Фитипалдо 4:5.

2 мин. Три очка от Липового!!! 2:5

1 мин. Отличная атака от Харрисона. 0:2. Но тут же соперник сравнял счёт. 2:2

МАТЧ НАЧАЛСЯ!!!!