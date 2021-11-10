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Прометей не удержал победу в Лиге чемпионов. Как это было
Нашему чемпиону нужно выбираться из дна таблицы
Фото: БК Прометей / Автор неизвестен
Сегодня чемпион Украины, "Прометей" проведёт поединок четвёртого игрового дня в Лиге чемпионов. Соперником каменчан станет четвёртая команда нынешнего чемпионата Испании, "Тенерифе". Поединок пройдёт в испанском Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна, а начало встречи в 21:30 по Киеву. Следите за этой игрой в текстовой трансляции от UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую последнюю информацию.
«Тенерифе» опережает украинскую команду всего лишь на одно очко. Дома наша команда проиграла испанцам со счетом 73:70. Поэтому сегодня «Прометею» нужно выиграть с разницей в 4 очка.
Лига чемпионов ФИБА. 4-й тур
"Тенерифе" (Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна, Испания) - "Прометей" (Каменское, Украина) 80:78
Четвёртая четверть
Матч завершился!!!
10 мин. Харрисон забивает штрафной, Фитипальдо получил технический. 80:78. К сожалению, мы проигрываем этот матч.
10 мин. Наши забыли Шермандини, но Доу оставляет шансы Прометею. 80:77
9 мин. Уэртас забросил нам три. 76:75. Ещё и Шермандини из-под кольца. 78:75
8 мин. К сожалению, мы много начали ошибатся в атаке.
7 мин. Пропускаем мы три очка от Уэртаса и это очень опасно 73:75
6 мин. Фитипальдо забросил два из двух 70:75
6 мин. Два точных штрафных от того же Кеннеди. 68:75
5 мин. Быстрая атака от Кеннеди. 68:73
5 мин. Много фолов в обеих команд и мало конструктива впереди.
4 мин. Здорово Кеннеди. 68:71
3 мин. У испанцев уже 5 командных фолов. Харрисон снова забросил два штрафных. 67:69
3 мин. Харрисон точными штрафными сравнивает счёт. 67:67
2 мин. Шон Еванс забросил два штрафных из двух. 65:65
2 мин. Снова три очка от Петрова. Это гениально!!! 63:64
1 мин. Еванс не забросил, а Пуертас был точен 63:61
Команды начали четвёртую четверть
Третья четверть
Третья четверть завершена
10 мин. Фран Герра снова забросил два очка и заработал фол. Штрафной Герра снова не забил. 61:61.
9 мин. Петров отдал, а Билан забросил данк. 57:61
9 мин. Фран Герра забрасывает два и зарабатывает фол. Штрафной Герра не реализовал. 55:59. Наши ошиблись в атаке, а Герра забросил ещё два. 57:59
8 мин. Сидоров отпасовал, а гениальный Петров снова забросил три очка. А потом Слава забросил ещё и данк. 53:59
7 мин. Фитипальдо забросил два из двух штрафных. 53:54.
7 мин. Сидоров забросил в проходе. 51:54
5 мин. Соперник много ошибается после перерыва. Харрисон забросил три очка и выводит нас вперёд 49:52, но тут же забросил Фитипальдо
4 мин. Доу отдал, а Петров снова забросил три. Отлично 49:49. Сравняли наши счёт.
4 мин. Снова точный бросок от Крисса Доу 49:46
3 мин. Два очка от Доу. 49:44.
2 мин. Команды обменялись результативными атаками. 49:42
1 мин. Браво, Слава. Три очка от Петрова. 44:40. И сразу же пропускаем три от Виклшера. 47:40
Команды возобновили игру!!!
Вторая четверть
ВТОРАЯ Четверть ОКОНЧЕНА. 44:37
10 мин. Кеннеди забросил два очка с сопротивлением. 44:37
9 мин Три очка у Салина 42:33, а у нас забросил Еванс - 42:35
9 мин. Оставили мы одного Родригеса и он забросил три 39:31
8 мин. Еванс отдал на Харрисона, который забросил дальний - 36:31
7 мин. Неплохо мы начали играть в защите, активный отбор приносит результат.
6 мин. Кеннеди ещё забросил, теперь два штрафных. 36:28
5 мин. Три очка от Кеннеди, оставили одного нашего легионера. 36:26
4 мин. И снова три от Сулеймановича, а у нас три забросил Петров 36:23
4 мин. Отличный проход от Еванса. 33:20
3 мин. Сидоров получил неспортивный фол. Марселиньо забросил два штрафных. 31:18. А Герра забросил из-под кольца ещё два. 33:18
3 мин. Много ошибок у команд в начале четверти
1 мин. Оставили мы одного Сулеймановича и он забросил три очка. 29:18
Вторая четверть началась!!!
Первая четверть
10 мин. Браво Сидоров!!!. Три очка!!! 26:18. Первая чверть окончена.
10 мин. Шермадини забил из-под кольца, а Харрисон реализовал два штрафных - 26:15
10 мин. Саллин забросил два штрафных 24:13
9 мин. Серхио Родригес забивает два очка, но у нас отвечает Харрисон. 22:13
8 мин. Фитипальдо снова проявил себя и забросил три очка. 18:11
7 мин. Билан забросил из средней дистанции 11:15
6 мин. Тенерифе увеличил своё преимущество. Проигрываем мы борьбу из-под кольца. 15:9
5 мин. Фитипальдо забрасывает три очка и сравнивает счёт. Фитипальдо снова забросил 11:9
4 мин. Вилькшер і Еванс обменялись точными бросками 6:7
3 мин. Проход от Фитипалдо 4:5.
3 мин. Проход от Фитипалдо 4:5.
2 мин. Три очка от Липового!!! 2:5
1 мин. Отличная атака от Харрисона. 0:2. Но тут же соперник сравнял счёт. 2:2
МАТЧ НАЧАЛСЯ!!!!
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