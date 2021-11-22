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ЛеБрон Джеймс локтем разбил голову центровому Детройта – тот потерял контроль над собой и пытался избить звезду Лейкерс

Баскетбол
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Незаурядное событие в НБА

ЛеБрон Джеймс локтем разбил голову центровому Детройта – тот потерял контроль над собой и пытался избить звезду Лейкерс

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Матч регулярного чемпионата НБА между Детройтом и Лейкерс (116:121) едва ли не завершился одной из крупнейших драк в истории лиги.

В третьей четверти звездный форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс в борьбе за подбор локтем ударил центрового Детройта Айзею Стюарта и разбил ему бровь.

Пострадавший в крови активно пытался добраться до ЛеБрона, но был сдержан усилиями работников безопасности и других игроков, которые окружили его.

Стюарт в попытке отомстить ЛеБрону даже делал вид, что успокоился, после чего предпринял еще одну попытку добраться до обидчика. И снова неудачно.

Джеймса удалили во второй раз в карьере, Айзея Стюарт также досрочно завершил игру.

Лейкерс без ЛеБрона Джеймса совершили камбэк в решающей четверти и прервали серию поражений.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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