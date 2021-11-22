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ЛеБрон Джеймс локтем разбил голову центровому Детройта – тот потерял контроль над собой и пытался избить звезду Лейкерс
Незаурядное событие в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч регулярного чемпионата НБА между Детройтом и Лейкерс (116:121) едва ли не завершился одной из крупнейших драк в истории лиги.
В третьей четверти звездный форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс в борьбе за подбор локтем ударил центрового Детройта Айзею Стюарта и разбил ему бровь.
Пострадавший в крови активно пытался добраться до ЛеБрона, но был сдержан усилиями работников безопасности и других игроков, которые окружили его.
ISAIAH STEWART WANTS LEBRON pic.twitter.com/gw6u84Pqr6— Rob Perez (@WorldWideWob) November 22, 2021
Стюарт в попытке отомстить ЛеБрону даже делал вид, что успокоился, после чего предпринял еще одну попытку добраться до обидчика. И снова неудачно.
Isaiah Stewart running after LeBron pic.twitter.com/wb23SyWYle— NBA Retweet (@RTNBA) November 22, 2021
Джеймса удалили во второй раз в карьере, Айзея Стюарт также досрочно завершил игру.
Лейкерс без ЛеБрона Джеймса совершили камбэк в решающей четверти и прервали серию поражений.
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