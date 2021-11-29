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Сборная Украины одержала первую победу в квалификации чемпионата мира-2023

Баскетбол
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Соперником стала Северная Македония

Сборная Украины одержала первую победу в квалификации чемпионата мира-2023

Новина українською

Национальная сборная Украины по баскетболу одержала победу в квалификации чемпионата мира-2023. Наши ребята прекрасно справились с Северной Македонией.

Напомним, что в первом матче "сине-желтые" уступили Грузии.

Поединок более уверенно начали гости. Уже с первых атак балканцы пытались реализовать каждую атаку. В то же время украинцам не всегда удавалось доводить дело до реализации.

Во второй четверти тенденция не изменилась, гости шли впереди. На время разница выросла до шести очков.

После перерыва украинцы смогли переломить тенденцию. Через несколько минут третьей четверти хозяева впервые вышли вперед.

В заключительной 10-минутке преимущество сборной Украины впервые преодолело предел в 10 очков. Так что хозяева в итоге не упустили победу.

Украина - Северная Македония 78:61 (14:17, 16:17, 19:13, 29:14)

Следующие два матча сборная Украины проведет против испанцев – 24 февраля в гостях, 27 февраля дома.

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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