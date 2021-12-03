Ягупова помогла Фенербахче в матче Евролиги разгромить российский клуб

Фенербахче в матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 83:58 разгромил Динамо из Курска и поднялся на четвертое место в группе B (4-3).

Алина Ягупова за 34 минуты набрала 16 очков (5 из 14 с игры, 4 из 4 с линии штрафных), собрала 4 подбора, отдала 2 результативных передачи и сделала 3 перехвата.

Лидер сборной Украины в текущем розыгрыше Евролиги в среднем за игру набирает по 18,0 очка, 4,4 подбора и 6,0 передачи.