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Киев-Баскет смог справиться с Антверпеном в матче Кубка Европы ФИБА
Наша лидировала по ходу встречи
БК Киев-Баскет
Киев-Баскет победил дома бельгийский Антверпен в стартовом поединке второго этапа Кубка Европы ФИБА – 90:82.
Хозяева уверенно вошли в борьбу с бельгийскими гостями. Киевлянам удалось быстро захватить стартовое преимущество и укреплять его.
Главным фактором удачного старта Киев-Баскета стало существенное преимущество в реализации. В частности, за трехочковыми в первой половине хозяева почти вдвое опередили гостей. В общей сложности киевляне получили 17 очков запаса за первую половину.
С возобновлением игры после большого перерыва ход борьбы изменился. У хозяев сбился прицел, а гости усилили игру и добавили агрессии в атаке, но хозяева победный результат удержали.
КУБОК ЕВРОПЫ ФИБА
Группа J. 1 тур
Киев-Баскет (Украина) – Антверпен (Бельгия) – 90:82 (23:20, 26:12, 18:25, 23:25)
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