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Одесса удержала преимущество и обыграла Кравбасс

Баскетбол
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В заключительном отрезке одесситы сумели прибавить

Одесса удержала преимущество и обыграла Кравбасс

фото - fbu.ua

Новина українською

Кривбасс принимал Одессу в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose.

Команды обменялись рывками на старте матча, в результате которых 2-очковое преимущество после первой четверти получили гости.

Соперники провели идентичную первой и второй десятиминутке. Как результат, одесситы удержать преимущество и пошли на большой перерыв при +4.

Кривбасс пытался цепляться за интригу после большого перерыва, но ни разу в этом матче вперед так и не вышел.

Кривбассу не удалось удвоить преимущество в сезонной серии с одесситами, в этом противостоянии в регулярном чемпионате пока выиграют исключительно гости – 80:69.

9 декабря. Кривой Рог

Кривбасс — Одесса 69:80 (18:20, 18:20, 15:16, 18:24)

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В статье: БК Одесса БК Кривбасс
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