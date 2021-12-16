Сумасшедшая развязка матча в НБА – защитник Нью-Орлеана забил победный мяч броском с 19-ти метров

Оклахома и Нью-Орлеан выдали одну из самых безумных концовок в НБА за последние годы.

При счете 107:110 лидер Тандер Шей Гилджес-Александер шальным трехочковым на удачу, казалось, перевел игру в овертайм, но защитник Пеликанс Девонте Грэм успел выбросить мяч в сторону кольца хозяев, находясь на своей половине площадки. Невероятно, но этот бросок достиг цели!

Как сообщает ESPN Stats & Info, Девонте Грэм стал автором самого дальнего победного «баззер-биттера» в НБА за последние 25 лет.