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Сумасшедшая развязка матча в НБА – защитник Нью-Орлеана забил победный мяч броском с 19-ти метров

Баскетбол
(1 голосов)

Такого не было 25 лет

Сумасшедшая развязка матча в НБА – защитник Нью-Орлеана забил победный мяч броском с 19-ти метров

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Оклахома и Нью-Орлеан выдали одну из самых безумных концовок в НБА за последние годы.

При счете 107:110 лидер Тандер Шей Гилджес-Александер шальным трехочковым на удачу, казалось, перевел игру в овертайм, но защитник Пеликанс Девонте Грэм успел выбросить мяч в сторону кольца хозяев, находясь на своей половине площадки. Невероятно, но этот бросок достиг цели!

Как сообщает ESPN Stats & Info, Девонте Грэм стал автором самого дальнего победного «баззер-биттера» в НБА за последние 25 лет.

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В статье: НБА Оклахома Сити Тандер Нью-Орлеан Пеликанс
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