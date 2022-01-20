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МБК Николаев подписал двух американцев

Баскетбол
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Аутсайдер Суперлиги мощно усилился

МБК Николаев подписал двух американцев

фото - basket.com.ua

Новина українською

МБК Николаев договорился о сотрудничестве с бывшим игроком Киев-Баскета и Прометея Морисом Криком.

Прошлый сезон американец отыграл в Стяуа – в чемпионате Румынии он в среднем за игру набирал по 13,5 очка, 4,2 подбора и 2,6 передачи.

Также к украинскому клубу присоединится форвард Тристин Уолли, который в Европе поиграл в Италии, Швеции и Грузии.

Сезон 2021-2022 Уолли начинал в Серии А2 – в составе Урания Милан 25-летний баскетболист приносил своей команде по 5,3 очка и 3,3 подбора.

МБК Николаев с показателем 4-20 занимает последнее место в турнирной таблице Суперлиги.

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В статье: баскетбол МБК Николаев Баскетбольная Суперлига
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