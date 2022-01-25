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Лейкерс выбрали трансферную цель на ближайшее время

Баскетбол
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В список вошёл форвард Орландо Мэджик

Лейкерс выбрали трансферную цель на ближайшее время

Новина українською

Лёгкий форвард "Орландо Мэджик" Терренс Росс может продолжить карьеру в "Лос-Анджелес Лейкерс". Об этом сообщает Clutch Points со ссылкой на известного инсайдера НБА Марка Стейна.

По сведениям источника, Росс, а также его товарищ по команде, атакующий защитник Гэри Харрис, являются трансферными целями нескольких клубов. Сообщается, что "Мэджик", скорее всего, обменяют по крайней мере одного из них до крайнего срока 10 февраля. Особое внимание к Терренсу проявляет "Лос-Анджелес".

Росс в нынешнем сезоне НБА набирает в среднем за матч 11,7 очка, совершает 2,7 подбора и отдаёт 2,1 передачи.

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В статье: Орландо Мэджик Терренс Росс
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