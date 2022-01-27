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НБА. Финикс обыграл Юту, Милуоки уступил Кливленду
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кливленд – Милуоки 115:99 (26:35, 39:22, 30:20, 20:22)
Индиана – Шарлотт 126:158 (36:33, 34:38, 24:42, 32:45)
Орландо – Клипперс 102:111 (25:23, 23:26, 30:27, 24:35)
Атланта – Сакраменто 121:104 (21:33, 46:17, 27:24, 27:30)
Майами – Нью-Йорк 110:96 (30:16, 29:30, 33:21, 18:29)
Чикаго – Торонто 111:105 (31:27, 36:23, 24:32, 20:23)
Бруклин – Денвер 118:124 (28:29, 37:25, 26:42, 27:28)
Сан-Антонио – Мемфис 110:118 (25:34, 33:27, 28:33, 24:24)
Портленд – Даллас 112:132 (25:40, 34:28, 22:30, 31:34)
Юта – Финикс 97:105 (18:39, 30:11, 16:24, 33:31)
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