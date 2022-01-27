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НБА. Финикс обыграл Юту, Милуоки уступил Кливленду

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Финикс обыграл Юту, Милуоки уступил Кливленду

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Кливленд – Милуоки 115:99 (26:35, 39:22, 30:20, 20:22)

Индиана – Шарлотт 126:158 (36:33, 34:38, 24:42, 32:45)

Орландо – Клипперс 102:111 (25:23, 23:26, 30:27, 24:35)

Атланта – Сакраменто 121:104 (21:33, 46:17, 27:24, 27:30)

Майами – Нью-Йорк 110:96 (30:16, 29:30, 33:21, 18:29)

Чикаго – Торонто 111:105 (31:27, 36:23, 24:32, 20:23)

Бруклин – Денвер 118:124 (28:29, 37:25, 26:42, 27:28)

Сан-Антонио – Мемфис 110:118 (25:34, 33:27, 28:33, 24:24)

Портленд – Даллас 112:132 (25:40, 34:28, 22:30, 31:34)

Юта – Финикс 97:105 (18:39, 30:11, 16:24, 33:31)

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В статье: НБА Финикс Санз Милуоки Бакс
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