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Невероятный аллей-уп Атланты в матче с Лейкерс – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Ежедневную подборку возглавила комбинация Атланты в матче с Лейкерс с передачей Трэя Янга и мощным данком Оньеки Оконгву.
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