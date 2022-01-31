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Лидер Черкасских Мавп покинул Украину из-за угрозы вторжения России

Баскетбол
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Потеря для клуба Суперлиги

Лидер Черкасских Мавп покинул Украину из-за угрозы вторжения России

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американский баскетболист Черкасских Мавп Дювон Максвелл уехал из Украины из-за напряженной ситуации в стране.

По словам игрока, американское посольство призвало граждан США покинуть Украину в связи с возможным нападением России.

«Мой клуб не принял тот факт, что я хотел уйти. Они сказали мне, что мне не о чем беспокоиться, что они гарантируют мне, что я буду в безопасности, и что они хотят, чтобы я остался. Но как они действительно могли обеспечить мою безопасность?

Они отказались расторгнуть мой контракт, поэтому мы будем искать решение с ФИБА, чтобы иметь возможность найти другую работу в более безопасном месте», - сказал Максвелл в интервью BeBasket.

Дювон Максвелл в матчах Суперлиги в среднем за игру набирал по 15,2 очка, 7,8 подбора и 2,5 передачи. Также американец входил в топ-5 по перехватам и блок-шотам.

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В статье: баскетбол Баскетбольная Суперлига Черкасские Мавпы
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