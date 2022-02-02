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НБА. Финикс обыграл Бруклин, Голден Стэйт вырвал победу над Сан-Антонио
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Детройт – Нью-Орлеан 101:111 (33:31, 32:26, 22:27, 14:27)
Торонто – Майами 110:106 (22:32, 28:30, 30:21, 30:23)
Милуоки – Вашингтон 112:98 (24:20, 29:20, 25:33, 34:25)
Миннесота – Денвер 130:115 (30:28, 39:23, 31:27, 30:37)
Чикаго – Орландо 126:115 (34:33, 36:30, 33:31, 23:21)
Сан-Антонио – Голден Стэйт 120:124 (36:30, 33:31, 35:28, 16:35)
Финикс – Бруклин 121:111 (39:29, 26:29, 26:24, 30:29)
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