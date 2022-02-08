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НБА. Финикс обыграл Чикаго, победы Голден Стэйта и Майами
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Шарлотт – Торонто 101:116 (21:35, 20:21, 34:24, 26:36)
Вашингтон – Майами 100:121 (24:39, 29:21, 17:31, 30:30)
Чикаго – Финикс 124:127 (29:36, 20:31, 34:35, 41:25)
Оклахома-Сити – Голден Стэйт 98:110 (23:20, 23:36, 26:29, 26:25)
Юта – Нью-Йорк 113:104 (28:28, 31:29, 23:29, 31:18)
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