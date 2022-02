Power ranking НБА. Финикс удерживает лидерство, Голден Стэйт и Мемфис дополняют топ-3

№1. Финикс Санз

Показатель побед/поражений в сезоне – 43-10

Место в предыдущей версии рейтинга – 1

Финикс в субботу не сдержал Трэя Янга (43 очка, 16 из 25 с игры) и завершил свою 11-матчевую победную серию, по ходу которой Санз атаковали с лучшей эффективностью в лиге (119,5 очка на 100 владений).

Главные звезды Финикса сохраняют топовую форму – Крис Пол в последних семи матчах собирал по дабл-даблу (20,1+12,3 передачи), а Девин Букер в среднем за вечер набирал по 30,1 очка с 47-процентной реализацией бросков с игры.

№2. Голден Стэйт Уорриорз

Показатель побед/поражений в сезоне – 41-13

Место в предыдущей версии рейтинга – 3

Голден Стэйт, несмотря на отсутствие Дрэймонда Грина, выдал 8-матчевую победную серию и снова включился в гонку с Финиксом за статус лучшей команды регулярного чемпионата. Воины сейчас не особо заботятся о защите, ведь их нападение просто неудержимо – Стефен Карри и компания в последних матчах набирают почти по 120 очков за 100 владений.

Карри снова поймал свой бросок, да и Клэй Томпсон окончательно освоился – в последних пяти матчах один из лучших снайперов современности реализовал 18 из 39 бросков с дальней дистанции.

№3. Мемфис Гриззлис

Показатель побед/поражений в сезоне – 37-18

Место в предыдущей версии рейтинга – 2

С момента последней версии рейтинга Мемфис выиграл 5 из 6 матчей, а лидер Мишек Джа Морант на этом отрезке регулярного чемпионата в среднем за игру набирал по 33,0 очка.

Мемфис имеет шестую лучшую в атаку в лиге, но входит в топ-10 худших команд НБА по проценту реализации бросков с дальней дистанции. Почему так? Все дело в том, что Гриззлис с большим отрывом лидируют по количеству набранных очков из трехсекундной зоны, а 191-сантиметровый Морант возглавляет список лучших бомбардиров из «краски», опережая даже Янниса Адетокумбо.

№4. Филадельфия Севенти Сиксерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 32-21

Место в предыдущей версии рейтинга – 5

Джоэль Эмбиид штампует 30-очковые дабл-даблы, а Филадельфия выиграла 6 из последних 8 матчей и обозначила свои претензии на лидерство в Восточной конференции, отставая от Майами всего на две победы.

Филадельфия отлично справляется с непростым графиком – перед перерывом на Матч всех звезд у Сиксерс семь из девяти матчей против команд из топ-10 лучших оборон лиги, что не мешает Эмбииду и компании на этом отрезке набирать по 114,5 очка за 100 владений.

№5. Кливленд Кавальерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 33-21

Место в предыдущей версии рейтинга – 8

Кливленд выдал 5-2 за последние две недели и прорвался в топ-3 конференции, а теперь Кавальерс стали еще сильнее, обменяв травмированного Рики Рубио на результативного защитника Индианы Кариса Леверта, который должен помочь проблемному нападению команды.

При всех кадровых проблемах Кливленд ухитряется оставаться лучшей командой Востока по проценту выигранных матчей против команд из топ-8 (9-6).

№6. Майами Хит

Показатель побед/поражений в сезоне – 35-20

Место в предыдущей версии рейтинга – 6

Майами после трех поражений подряд с возвращением в строй Кайла Лаури оформил победы над Сан-Антонио, Шарлотт и Вашингтону, причем только Уизардс смогли набрать 100 очков.

У Хит традиционно никто не тянет на себя одеяло – в последних восьми матчах сразу восемь баскетболистов набирали как минимум по 10 очков.

№7. Милуоки Бакс

Показатель побед/поражений в сезоне – 34-21

Место в предыдущей версии рейтинга – 4

Действующий чемпион выдал несколько неоднозначных матчей, проиграв Кливленду «-16» и получив на домашней арене 136 очков от Денвера Николы Йокича. Впрочем, Милуоки быстро исправился за счет космической эффективности своей атаки – в двух последних матчах против Клипперс и Портленда команда Майка Буденхольцера суммарно набрала 274 очка при реализации 42 из 88 с трехочковой дистанции.

Giannis scores 25+ points for the 19th consecutive game.



Яннис Адетокумбо в последних шести матчах в среднем за вечер набирает свыше 30 очков и 10 подборов при 57-процентной бросковой эффективности.

№8. Торонто Рэпторс

Показатель побед/поражений в сезоне – 29-23

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

Торонто выиграл шесть матчей подряд (два в овертайме) и поднялся на шестое место в Восточной конференции. Канадцы добрались до зоны плей-офф ценой невероятных усилий – пять баскетболистов Рэпторс за последние две недели проводили на площадке как минимум по 39 минут.

К сожалению, Святослав Михайлюк не имеет никакого отношения к прогрессу своей команды – с 12 января защитник сборной Украины отыграл всего пять матчей, в которых не набрал ни одного очка.

№9. Бостон Селтикс

Показатель побед/поражений в сезоне – 30-25

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

Бостон выиграл 7 из последних 8 матчей, а секрет прорыва Селтикс в их защите – за последний месяц команда пропускала всего 100,1 очка за 100 владений, что с большим отрывом является лучшим показателем в НБА.

В атаке у Бостона традиционно солируют Джэйсон Тэйтум и Джайлен Браун – оба лидера Селтикс в последних семи матчах в среднем за игру набирали по 24 очка с добротной бросковой эффективностью.

№10. Даллас Маверикс

Показатель побед/поражений в сезоне – 31-23

Место в предыдущей версии рейтинга – 7

Даллас с 31 декабря выиграл 15 из 20 матчей, что позволяет Маверикс претендовать на топ-4 в Западной конференции. Самое удивительное, что Лука Дончич перестал быть слабым звеном в защите, а на что этот парень способен у чужого кольца и так все давно известно.

Словенец собрал три трипл-дабла в последних четырех играх и только в одном поединке набрал меньше 30 очков.