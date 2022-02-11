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НБА. Финикс разгромил Милуоки, Голден Стэйт проиграл Нью-Йорку

Баскетбол
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Результаты матчей дня в НБА

НБА. Финикс разгромил Милуоки, Голден Стэйт проиграл Нью-Йорку

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Детройт – Мемфис 107:132 (19:41, 31:24, 30:30, 27:37)

Вашингтон – Бруклин 113:112 (24:27, 31:32, 31:19, 27:34)

Нью-Орлеан – Майами 97:112 (24:27, 31:29, 18:27, 24:29)

Хьюстон – Торонто 120:139 (41:37, 23:36, 28:31, 28:35)

Даллас – Клипперс 112:105 (36:28, 23:22, 30:31, 23:24)

Голден Стэйт – Нью-Йорк 114:116 (28:33, 34:24, 20:31, 32:28)

Финикс – Милуоки 131:107 (31:34, 33:22, 33:21, 34:30)

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В статье: НБА Финикс Санз Милуоки Бакс
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