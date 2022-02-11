Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Финикс разгромил Милуоки, Голден Стэйт проиграл Нью-Йорку
Результаты матчей дня в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Детройт – Мемфис 107:132 (19:41, 31:24, 30:30, 27:37)
Вашингтон – Бруклин 113:112 (24:27, 31:32, 31:19, 27:34)
Нью-Орлеан – Майами 97:112 (24:27, 31:29, 18:27, 24:29)
Хьюстон – Торонто 120:139 (41:37, 23:36, 28:31, 28:35)
Даллас – Клипперс 112:105 (36:28, 23:22, 30:31, 23:24)
Голден Стэйт – Нью-Йорк 114:116 (28:33, 34:24, 20:31, 32:28)
Финикс – Милуоки 131:107 (31:34, 33:22, 33:21, 34:30)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Это станет сюрпризом". Британские СМИ – о шансах Миколенко на попадание в состав на матч с Лидсом
- Полиция пришла с обыском к месту жительства Ярославского – ФОТО
- Артета такого никогда не видел, а вы? Вингер Арсенала получил две желтых в рамках одной атаки
- Прометей в напряженном матче обыграл Остенде
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...