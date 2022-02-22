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Финикс потерял лидера до конца регулярного чемпионата
Огромная потеря для Санз
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный плеймейкер Финикса Крис Пол с отрывным переломом большого пальца правой руки выбыл на 6-8 недель, сообщает ESPN.
Травму баскетболист получил на прошлой неделе в матче регулярного чемпионата против Хьюстона.
В воскресенье Пол вышел на одну минуту в Матче всех звезд в Кливленде.
В сезоне 2021-2022 36-летний баскетболист в среднем за игру набирает по 14,9 очка, 10,7 передачи и 4,5 подбора, а Финикс с показателем 48-10 возглавляет рейтинг лучших команд регулярного чемпионата.
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