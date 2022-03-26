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Трэй Янг из Атланты – лидер сезона НБА по очкам и ассистам

Баскетбол
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Он также самый молодой игрок в истории с 700 удачными трёхочковыми

Трэй Янг из Атланты – лидер сезона НБА по очкам и ассистам

Фото: ESPN

UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий "Атланта Хоукс" Трэй Янг вышел на первые места в НБА по количеству набранных очков и сделанных передач в этом сезоне. Это произошло в матче против "Голден Стэйт Уорриорс", в котором Янг набрал 33 очка и 15 ассистов.

Теперь у гарда "Хоукс" 1913 очков и 648 передач в 68 играх. В среднем за игру это 28.1 очков и 9.5 передач.

Также Трэй Янг стал самым молодым игроком в истории лиги, забросившим 700 трёхочковых бросков. На данный момент ему 23 года и 187 дней. Для достижения этого результата ему понадобилось 272 матча, это 4 результат в истории НБА.

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В статье: НБА Атланта Хоукс Трэй Янг
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