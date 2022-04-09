Лидер Лейкерс Уэстбрук может быть обменян в Шарлотт Хорнетс

Один из лидеров "Лос-Анджелес Лейкерс" Расселл Уэстбрук может быть обменян летом в "Шарлотт Хорнетс", как утверждает репортер Марк Штейн. Калифорнийская команда, как ожидает большинство её болельщиков, расстанется с разочаровавшим её игроком.

Также известно, что в приобретении разыгрывающего лично заинтересован владелец "Шарлотт" Майкл Джордан. Как сообщает корреспондент Fox Роберт Бьюкэнен, Джордан желает заполучить игрока любым способом: либо через обмен, либо в качестве свободного агента, если Уэстбрук отклонит продление контракта.

У самого Расселла есть опция продления контракта игроком еще на год, с общей суммой 47 миллионов долларов, которой, как ожидается, он воспользуется. В этом сезоне Уэстбрук набирает в среднем 18.5 очков, 7.4 подбора и 7.1 ассиста за матч.