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Капитан Запорожья продал свой чемпионский перстень

Баскетбол
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Все вырученные средства пойдут на нужды ВСУ

Капитан Запорожья продал свой чемпионский перстень

Новина українською

Капитан БК "Запорожье" Александр Сизов выставил на аукцион свой золотой чемпионский перстень, полученный в составе "Днепра" в сезоне 2019/20.

Его приобрел вице-президент Харьковских Соколов Глеб Ушаков за 55 000 гривен. Ребята отправили все средства в благотворительный фонд на нужды ВСУ.

"Поскольку на сегодняшний день родной Харьков – одна из горячих точек Украины, решили c Glib Ushakov разделить сумму и перечислить средства двум волонтерам, которые ежедневно помогают нашей стране в борьбе с оккупантами. Также решили с Глебом, что передача перстня состоится на одном из матчей баскетбольного. клуба Харьковские Соколы в Харькове», – написал Александр Сизов на своей странице в соцсетях

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В статье: БК Запорожье
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Источник:
ФБУ

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