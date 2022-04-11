Капитан Запорожья продал свой чемпионский перстень

Капитан БК "Запорожье" Александр Сизов выставил на аукцион свой золотой чемпионский перстень, полученный в составе "Днепра" в сезоне 2019/20.

Его приобрел вице-президент Харьковских Соколов Глеб Ушаков за 55 000 гривен. Ребята отправили все средства в благотворительный фонд на нужды ВСУ.

"Поскольку на сегодняшний день родной Харьков – одна из горячих точек Украины, решили c Glib Ushakov разделить сумму и перечислить средства двум волонтерам, которые ежедневно помогают нашей стране в борьбе с оккупантами. Также решили с Глебом, что передача перстня состоится на одном из матчей баскетбольного. клуба Харьковские Соколы в Харькове», – написал Александр Сизов на своей странице в соцсетях