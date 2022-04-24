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Алекса Карузо ударили по голове в игре с Милуоки
Игрок Буллс не доиграл матч из-за возможного сотрясения мозга
Фото: NBA
Атакующего защитника "Чикаго Буллс" Алекса Карузо во время четвертого матча серии против "Милуоки Бакс" ударили по голове. Инцидент произошел в конце второй четверти игры.
После получения травмы Карузо покинул площадку и не возвращался. По информации инсайдера Эдриана Воджнаровски, Алекс сейчас проходит медицинское обследование для обнаружения потенциального сотрясения мозга.
В этом сезоне Карузо провел за "Чикаго Буллс" лишь 41 игру в рамках регулярного чемпионата из-за травм. В среднем он набирал по 7.4 очка, 3.6 подбора и 4 ассиста.
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