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Алекса Карузо ударили по голове в игре с Милуоки

Баскетбол
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Игрок Буллс не доиграл матч из-за возможного сотрясения мозга

Алекса Карузо ударили по голове в игре с Милуоки

Фото: NBA

UA-Футбол
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Атакующего защитника "Чикаго Буллс" Алекса Карузо во время четвертого матча серии против "Милуоки Бакс" ударили по голове. Инцидент произошел в конце второй четверти игры.

После получения травмы Карузо покинул площадку и не возвращался. По информации инсайдера Эдриана Воджнаровски, Алекс сейчас проходит медицинское обследование для обнаружения потенциального сотрясения мозга.

В этом сезоне Карузо провел за "Чикаго Буллс" лишь 41 игру в рамках регулярного чемпионата из-за травм. В среднем он набирал по 7.4 очка, 3.6 подбора и 4 ассиста.

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В статье: НБА Чикаго Буллз Алекс Карузо Милуоки Бакс плей-офф НБА
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