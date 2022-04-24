Алекса Карузо ударили по голове в игре с Милуоки

Атакующего защитника "Чикаго Буллс" Алекса Карузо во время четвертого матча серии против "Милуоки Бакс" ударили по голове. Инцидент произошел в конце второй четверти игры.

После получения травмы Карузо покинул площадку и не возвращался. По информации инсайдера Эдриана Воджнаровски, Алекс сейчас проходит медицинское обследование для обнаружения потенциального сотрясения мозга.

В этом сезоне Карузо провел за "Чикаго Буллс" лишь 41 игру в рамках регулярного чемпионата из-за травм. В среднем он набирал по 7.4 очка, 3.6 подбора и 4 ассиста.