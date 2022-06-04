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Баскетбол 3×3. Сборные Украины уступили в четвертьфинале отбора и не выступят на Евробаскете
Желаем удачи в следующий раз
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
Мужская и женская сборные Украины завершили выступления на отборочном турнире на проходящий в Тель-Авиве чемпионат Европы.
Обе команды проиграли в четвертьфиналах и не вышли на главный турнир континента.
Наши парни уступили Израилю, а женщины – в овертайме Литве.
Мужчины
Израиль – Украина – 21:16
Украина: Немцу – 5, Мусиенко – 2, Давыдюк – 5, Кожемякин – 4.
Женщины
Литва – Украина – 22:20 ОТ
Украина: Уро-Нилле – 6, Дубнюк – 6, Митина – 2, Ляшко – 6.
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