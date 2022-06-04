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Баскетбол 3×3. Сборные Украины уступили в четвертьфинале отбора и не выступят на Евробаскете

Баскетбол
(1 голосов)

Желаем удачи в следующий раз

Баскетбол 3×3. Сборные Украины уступили в четвертьфинале отбора и не выступят на Евробаскете

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Мужская и женская сборные Украины завершили выступления на отборочном турнире на проходящий в Тель-Авиве чемпионат Европы.

Обе команды проиграли в четвертьфиналах и не вышли на главный турнир континента.

Наши парни уступили Израилю, а женщины – в овертайме Литве.

Мужчины

Израиль – Украина – 21:16

Украина: Немцу – 5, Мусиенко – 2, Давыдюк – 5, Кожемякин – 4.

Женщины

Литва – Украина – 22:20 ОТ

Украина: Уро-Нилле – 6, Дубнюк – 6, Митина – 2, Ляшко – 6.

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Источник:
Sport UA

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