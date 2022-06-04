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Лос-Анджелес Лейкерс объявили о подписании нового главного тренера

Баскетбол
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Дарвин Хэм уже имеет чемпионский опыт в НБА

Лос-Анджелес Лейкерс объявили о подписании нового главного тренера

Фото: NBC Los Angeles

UA-Футбол
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"Лос-Анджелес Лейкерс" официально объявили о заключении контракта с новым главным тренером Дарвином Хэмом. Среди других претендентов на должность ранее назывались ассистенты главных тренеров "Голден Стэйт Уорриорс" и "Портленд Трэйл Блэйзерс" Кенни Аткинсон и Терри Стоттс.

Дарвин Хэм ранее работал ассистентом главного тренера "Милуоки Бакс" Майка Буденхольцера. С командой он в том числе выиграл чемпионский титул НБА в сезоне 2020/21. Также он становился чемпионом в качестве игрока с "Детройт Пистонс" в 2004 году.

Ранее Хэм работал в "Лейкерс" в качестве ассистента главного тренера с 2011 по 2013 года. Предыдущего коуча команды, Фрэнк Вогеля, уволили еще в начале апреля, сразу после окончания регулярного чемпионата.

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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