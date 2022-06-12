  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Атланта может подписать центрового-лидера Финикс Санс
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атланта может подписать центрового-лидера Финикс Санс

Баскетбол
(1 голосов)

Деандре Эйтон, скорее всего, летом покинет Аризону

Атланта может подписать центрового-лидера Финикс Санс

Фото: Milwaukee Journal Sentinel

UA-Футбол
Новина українською

Центровой "Финикс Санс" Деандре Эйтон станет ограниченно свободным агентом по окончании текущего сезона и, скорее всего, покинет свой нынешний клуб. Это произойдет, если команда не повторит лучшее предложение игроку с рынка.

Как сообщает The Athletic, клуб из Аризоны способен предложить одному из своих лидеров пятилетний контракт на 177 миллионов долларов. Однако, интерес к Эйтону также проявляет "Атланта Хоукс".

Также сообщается, что сам Деандре намерен покинуть "Финикс" по окончании сезона. В среднем за игру в прошедшем регулярном сезоне НБА Эйтон набирал по 17.2 очка, 10.2 подбора и 1.4 ассиста.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Финикс Санз Атланта Хоукс Деандре Эйтон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде