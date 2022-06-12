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Атланта может подписать центрового-лидера Финикс Санс
Деандре Эйтон, скорее всего, летом покинет Аризону
Фото: Milwaukee Journal Sentinel
Центровой "Финикс Санс" Деандре Эйтон станет ограниченно свободным агентом по окончании текущего сезона и, скорее всего, покинет свой нынешний клуб. Это произойдет, если команда не повторит лучшее предложение игроку с рынка.
Как сообщает The Athletic, клуб из Аризоны способен предложить одному из своих лидеров пятилетний контракт на 177 миллионов долларов. Однако, интерес к Эйтону также проявляет "Атланта Хоукс".
Также сообщается, что сам Деандре намерен покинуть "Финикс" по окончании сезона. В среднем за игру в прошедшем регулярном сезоне НБА Эйтон набирал по 17.2 очка, 10.2 подбора и 1.4 ассиста.
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