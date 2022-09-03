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Объявлен стартовый состав сборной Украины на решающий матч с Эстонией
На позиции разыгрывающего – Виталий Зотов
фото - fiba.basketball
Сборная Украины по баскетболу объявила стартовый состав команды на предстоящий матч Евробаскета против Эстонии. Игра может стать для украинцев решающей, так как в случае победы сборная досрочно выйдет из группы.
Защитники: Виталий Зотов, Святослав Михайлюк
Форварды: Богдан Близнюк, Владимир Герун
Центровой: Алексей Лень
Единственное отличие сегодняшнего стартового состава от того, что вышел на матч с Великобританией: Виталий Зотов заменил Дениса Лукашова. В прошлой игре тот набрал 8 очков, 4 подбора и 5 ассистов.
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