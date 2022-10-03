  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Впервые за 7 лет клуб НБА проиграл команде со второй лиги
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Впервые за 7 лет клуб НБА проиграл команде со второй лиги

Баскетбол
(1 голосов)

Давненько такого не было

Впервые за 7 лет клуб НБА проиграл команде со второй лиги

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Завершился предсезонный матч между командами "Аделаида" (Австралия) и "Финикс Санз" (США). Счёт встречи — 134:124 в пользу австралийской команды. Клубы НБА не уступали коллективам из других лиг с 2015 года. Примечательно, что матч проходил на площадке американской команды.

У "Санз" по 22 очка набрали Деандре Эйтон и Микал Бриджес, ещё 13 на счету Девина Букера. У Криса Пола – 6 очков и 12 ассистов.

Ранее четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и легенда лиги, а ныне телеэксперт, американец Шакил О’Нил признался, что был готов купить "Финикс Санз".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Финикс Санз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде