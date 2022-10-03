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Впервые за 7 лет клуб НБА проиграл команде со второй лиги
Давненько такого не было
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Завершился предсезонный матч между командами "Аделаида" (Австралия) и "Финикс Санз" (США). Счёт встречи — 134:124 в пользу австралийской команды. Клубы НБА не уступали коллективам из других лиг с 2015 года. Примечательно, что матч проходил на площадке американской команды.
У "Санз" по 22 очка набрали Деандре Эйтон и Микал Бриджес, ещё 13 на счету Девина Букера. У Криса Пола – 6 очков и 12 ассистов.
Ранее четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и легенда лиги, а ныне телеэксперт, американец Шакил О’Нил признался, что был готов купить "Финикс Санз".
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