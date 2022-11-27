Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гарнетт: Гилдес-Александер должен быть номинантом на MVP
Из-за него Оклахома побеждает
Фото: Fadeaway World
Легендарный центровой и MVP НБА в 2004 году Кевин Гарнетт высказался о том, кто из игроков, по его мнению, должен претендовать на звание самого ценного в текущем сезоне:
"Шей Гилджес-Александер. Не могу поверить, что мы не включили его в номинанты на MVP. Никто не играет лучше, чем Шей. Он причина того, что они ("Оклахома-Сити Тандер") побеждают. Он на этом уровне. Уважение Шею Гилджесу-Александеру, делающему свое дело. Вы должны проявить уважение к его имени".
Гилджес-Александер сыграл в текущем сезоне НБА 19 матчей за "Оклахому-Сити". В среднем за игру он набирает по 31.1 очка, 4.8 подбора и 6.2 ассиста. На данный момент "Тандер" идут на 12-м месте в Западной конференции НБА с 8 победами и 12 поражениями.
Популярное сейчас
- Германия не оттолкнулась от дна, Канада прощается с ЧМ. Расписание и результаты ЧМ-2022
- Заря снова третья, но не отрывается от Динамо, Львов на дне. Таблица и результаты тура УПЛ
- Завершился первый этап Первой лиги. Известно 8 команд, которые продолжат борьбу за УПЛ
- Леброн Джеймс установил свой персональный рекорд сезона
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
- Звезда МЮ и сборной Бразилии купил себе и жене по суперкару перед чемпионатом мира. ФОТО