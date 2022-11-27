Гарнетт: Гилдес-Александер должен быть номинантом на MVP

Легендарный центровой и MVP НБА в 2004 году Кевин Гарнетт высказался о том, кто из игроков, по его мнению, должен претендовать на звание самого ценного в текущем сезоне:

"Шей Гилджес-Александер. Не могу поверить, что мы не включили его в номинанты на MVP. Никто не играет лучше, чем Шей. Он причина того, что они ("Оклахома-Сити Тандер") побеждают. Он на этом уровне. Уважение Шею Гилджесу-Александеру, делающему свое дело. Вы должны проявить уважение к его имени".

Гилджес-Александер сыграл в текущем сезоне НБА 19 матчей за "Оклахому-Сити". В среднем за игру он набирает по 31.1 очка, 4.8 подбора и 6.2 ассиста. На данный момент "Тандер" идут на 12-м месте в Западной конференции НБА с 8 победами и 12 поражениями.