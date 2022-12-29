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ВИДЕО. В матче Детройт Пистонс - Орландо Мэджик произошла драка

Баскетбол
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Один из игроков толкнул второго локтем

ВИДЕО. В матче Детройт Пистонс - Орландо Мэджик произошла драка

фото - Getty Images

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29 декабря состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги, в котором "Детройт Пистонс" принимал "Орландо Мэджик" (121:101).

В конце второй четверти произошла потасовка, действующими лицами которой стали Киллиан Хейз и Мориц Вагнер.

Во время борьбы за мяч Вагнер оттолкнул Хейза, в результате чего тот отлетел на скамейку запасных. После этого уже Хамиду Диалло толкнул в спину Вагнера, а затем и сам Хейз налетел на соперника и нанёс ему удар локтем по затылку. Всё это переросло в массовую потасовку. В итоге все три игрока были удалены с площадки до конца матча.

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В статье: Детройт Пистонс
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