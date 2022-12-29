Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ВИДЕО. В матче Детройт Пистонс - Орландо Мэджик произошла драка
Один из игроков толкнул второго локтем
фото - Getty Images
29 декабря состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги, в котором "Детройт Пистонс" принимал "Орландо Мэджик" (121:101).
В конце второй четверти произошла потасовка, действующими лицами которой стали Киллиан Хейз и Мориц Вагнер.
Во время борьбы за мяч Вагнер оттолкнул Хейза, в результате чего тот отлетел на скамейку запасных. После этого уже Хамиду Диалло толкнул в спину Вагнера, а затем и сам Хейз налетел на соперника и нанёс ему удар локтем по затылку. Всё это переросло в массовую потасовку. В итоге все три игрока были удалены с площадки до конца матча.
Популярное сейчас
- Неожиданный выбор. Ингулец объявил о назначении нового тренера
- Уже больше 2000 артиллерийских систем. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Караваев назвал свой любимый клуб, в котором играл его кумир
- Экс-игрок НБА: Я проигрывал миллион долларов где-то 10-20 раз
- Когда финал превращается в цирк. Как повар Salt Bae достал Месси, "солил" и целовал Кубок мира и в итоге, разозлил всех
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
Новости по теме
- 08:43 Весь спорт ВИДЕО. 46 очков Гарлэнда помогли Кливленду переиграть Бруклин, Нью-Орлеан уверенно прошел Индиану
- 08:50 Весь спорт НБА. 52 очка Сиакама позволили Торонто обыграть Нью-Йорк Никс, Милуоки не смог обыграть Кливленд
- 08:37 Весь спорт НБА. Леброн Джеймс помог Лейкерс обыграть Вашингтон, Бостон потерпел очередное поражение