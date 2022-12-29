ВИДЕО. В матче Детройт Пистонс - Орландо Мэджик произошла драка

29 декабря состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги, в котором "Детройт Пистонс" принимал "Орландо Мэджик" (121:101).

В конце второй четверти произошла потасовка, действующими лицами которой стали Киллиан Хейз и Мориц Вагнер.

Во время борьбы за мяч Вагнер оттолкнул Хейза, в результате чего тот отлетел на скамейку запасных. После этого уже Хамиду Диалло толкнул в спину Вагнера, а затем и сам Хейз налетел на соперника и нанёс ему удар локтем по затылку. Всё это переросло в массовую потасовку. В итоге все три игрока были удалены с площадки до конца матча.