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НХЛ. Оттава в овертайме обыграла Питтсбург, Тампа-Бэй уверенно обыграла Ванкувер

Баскетбол
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Результаты матчей НХЛ

НХЛ. Оттава в овертайме обыграла Питтсбург, Тампа-Бэй уверенно обыграла Ванкувер

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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19 января было сыграно очередной тур регулярного чемпионата НХЛ. Всего было сыграно 5 матчей.

В одном из них "Питтсбург" уступил "Оттаве" (4:5 ОТ), а "Ванкувер" оказался слабее "Тампы" (2:5), "Колорадо" обыграл "Калгари" (4:1).

Регулярный чемпионат НХЛ. 19 января

"Оттава" — "Питтсбург" — 5:4 ОТ (2:2, 1:1, 1:1, 1:0)

"Айлендерс" — "Бостон" — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

"Калгари" — "Колорадо" — 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)

"Ванкувер" — "Тампа-Бэй" — 2:5 (0:4, 0:0, 2:1)

"Сан-Хосе" — "Даллас" — 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)

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В статье: НХЛ Оттава Сенаторз
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