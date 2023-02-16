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Святослав Михайлюк дебютировал за Шарлотт Хорнетс с 12 очками в активе

Баскетбол
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Защитник сборной Украины провел хороший матч

Святослав Михайлюк дебютировал за Шарлотт Хорнетс с 12 очками в активе

Фото: ФБУ

Новина українською

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк дебютировал за "Шарлотт Хорнетс". Напомним, что недавно украинец был обменен с "Нью-Йорк Никс".

Михайлюк в домашнем матче против Сан-Антонио вышел из ряда запасных и провел на площадке почти 25 минут. За это время он набрал 12 очков, собрал 2 подбора при 1 потере и 1 фоле.

Команда украинца одержала победу 120:110. Сейчас с 17 победами в 30 матчах Шарлотт идет 14-м в Восточной конференции.

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В статье: Святослав Михайлюк
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