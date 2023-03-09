  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4.  Кевин Дюрант пропустил матч с Оклахомой из-за травмы
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

 Кевин Дюрант пропустил матч с Оклахомой из-за травмы

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист не смог помочь своей команде

 Кевин Дюрант пропустил матч с Оклахомой из-за травмы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звёздный форвард "Финикс Санз" Кевин Дюрант пропустил домашний матч команды с "Оклахома-Сити Тандер" в рамках регулярного чемпионата НБА. Игра завершилась победой "Финикса" со счётом 132:101.

Незадолго до начала игры Дюрант поскользнулся на паркете во время разминки и подвернул левый голеностоп. После этого Дюрант ещё продолжил занятие и смог исполнить данк, но в итоге было принято решение не рисковать здоровьем игрока. Таким образом, Дюрант по-прежнему не дебютировал на домашней арене "Финикса" после перехода.

У Дюранта в этих трёх матчах в среднем за игру 26,7 очка, 7,3 подбора и 2,7 результативной передачи.

По теме
yellow-arrow
ВИДЕО. Баскетболист Нью-Орлеана набрал безумные 16 очков подряд и почти в одиночку победил Даллас
yellow-arrow
НБА. Финикс обыграл Оклахому, Йокич помог Денверу переиграть Чикаго
yellow-arrow
Сын Леброна Джеймса получил наивысшую оценку проспектов среди игроков старшей школы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оклахома Сити Тандер Финикс Санз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде