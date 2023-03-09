 Кевин Дюрант пропустил матч с Оклахомой из-за травмы

Звёздный форвард "Финикс Санз" Кевин Дюрант пропустил домашний матч команды с "Оклахома-Сити Тандер" в рамках регулярного чемпионата НБА. Игра завершилась победой "Финикса" со счётом 132:101.

Незадолго до начала игры Дюрант поскользнулся на паркете во время разминки и подвернул левый голеностоп. После этого Дюрант ещё продолжил занятие и смог исполнить данк, но в итоге было принято решение не рисковать здоровьем игрока. Таким образом, Дюрант по-прежнему не дебютировал на домашней арене "Финикса" после перехода.

У Дюранта в этих трёх матчах в среднем за игру 26,7 очка, 7,3 подбора и 2,7 результативной передачи.