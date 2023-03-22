Дрэймонд Грин: Джоэл Эмбиид и Яннис Адетокунбо поборются за награду MVP

Форвард "Голден Стэйт Уорриорз" Дрэймонд Грин считает, что центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич станет MVP в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной лиги.

"По моему мнению, Джоэл Эмбиид и Яннис Адетокунбо поборются за награду MVP. Скорее всего, Эмбиид даже уступит", — приводит слова Грина NBA Central.

Джоэл Эмбиид в нынешнем сезоне в 58 матчах в среднем набирал за игру 33,6 очка, совершал 10,3 подбора и отдавал 4,1 результативной передачи.