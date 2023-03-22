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Дрэймонд Грин: Джоэл Эмбиид и Яннис Адетокунбо поборются за награду MVP

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист отдает преимущество Адетокунбо

Дрэймонд Грин: Джоэл Эмбиид и Яннис Адетокунбо поборются за награду MVP

Фото: CBS Sports

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Форвард "Голден Стэйт Уорриорз" Дрэймонд Грин считает, что центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич станет MVP в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной лиги.

"По моему мнению, Джоэл Эмбиид и Яннис Адетокунбо поборются за награду MVP. Скорее всего, Эмбиид даже уступит", — приводит слова Грина NBA Central.

Джоэл Эмбиид в нынешнем сезоне в 58 матчах в среднем набирал за игру 33,6 очка, совершал 10,3 подбора и отдавал 4,1 результативной передачи.

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В статье: Дрэймонд Грин Дреймонд Грин Голден Стэйт
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