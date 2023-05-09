Стефен Карри стал первым игроком, набравшим 4000 очков

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе "Крипто.ком Арена" проходит четвёртый матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором "Лос-Анджелес Лейкерс" принимает "Голден Стэйт Уорриорз". На момент публикации новости счёт 73:61 в пользу гостей.

Звёздный разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри успешно забросил два трёхочковых в матче, тем самым став первым игроком в истории лиги, забросившим 4000 трёхочковых в карьере, включая регулярный сезон и плей-офф. В регулярных сезонах Карри уже совершил 3390 дальних бросков, а в плей-офф — 610.

Список рекордсменов по общему количеству трёхочковых:

1. Стефен Карри — 4000.

2. Рэй Аллен — 3358.

3. Джеймс Харден — 3152.