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Стефен Карри стал первым игроком, набравшим 4000 очков
Баскетболист стал первым, кому покорилось подобное достижение
В Лос-Анджелесе (США) на стадионе "Крипто.ком Арена" проходит четвёртый матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором "Лос-Анджелес Лейкерс" принимает "Голден Стэйт Уорриорз". На момент публикации новости счёт 73:61 в пользу гостей.
Звёздный разыгрывающий "Голден Стэйт" Стефен Карри успешно забросил два трёхочковых в матче, тем самым став первым игроком в истории лиги, забросившим 4000 трёхочковых в карьере, включая регулярный сезон и плей-офф. В регулярных сезонах Карри уже совершил 3390 дальних бросков, а в плей-офф — 610.
Список рекордсменов по общему количеству трёхочковых:
1. Стефен Карри — 4000.
2. Рэй Аллен — 3358.
3. Джеймс Харден — 3152.
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